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شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "الرياض للتعمير" تنتهي من متطلبات الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 800 مليون ريال والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الرياض للتعمير عن إنهاء شركة تنال للاستثمار والتطوير العقاري، شركة شقيقة، متطلبات الحصول على تسهيلات ائتمانية من أحد البنوك السعودية بقيمة 800 مليون ريال لمدة ثلاث سنوات.
وقالت الرياض للتعمير، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن الشركة الشقيقة ستستخدم هذه التسهيلات لسداد التزامات صندوق رياض التعمير العقاري الأول الذي يجري العمل على إقفاله وكذلك استكمال تنفيذ المتبقي من أعمال البنية التحتية لأرض الثمامة التي أنجز منها أكثر من 95%.
هذا وسوف تقوم شركة الرياض للتعمير بضمان شركة تنال للتطوير والاستثمار العقاري في القرض المزمع الحصول عليه بنسبة حصتها في الأرض فقط البالغة (69.38%) في رأس المال، وذلك بتوقيع سند لأمر وكفالة غرم وأداء.
وتجدر الإشارة إلى أن الرياض للتعمير حققت صافي أرباح بلغ 42.8 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل تحقيق صافي أرباح بلغ 51.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.
وعزت الشركة التراجع في أرباح الربع الأول إلى انخفاض إيرادات قطاع التأجير مع عدم تأثر قطاع التشغيل وتحسن الإيرادات الأخرى.
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