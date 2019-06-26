شكرا لقرائتكم خبر عن "سدكو ريت" يقرر توزيع أرباح بقيمة 9.9 مليون ريال عن الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية "سدكو كابيتال" عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الفترة من 1 أبريل 2019 الى 30 يونيو 2019 بقيمة 9.9 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الثلاثاء، بأن التوزيعات ستكون على أساس 60 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.165 ريال سعودي لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.65% أي ما يعادل 6.60% على أساس سنوي.

هذا وتبلغ نسبة التوزيع 1.64% من صافي قيمة الأصول كما في يوم الإثنين الموافق 31 ديسمبر 2018.

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وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو المُقبل، نهاية تداول يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق.

وكانت سدكو كابيتال قد أعلنت عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الفترة من من 1 يناير 2019 إلى 31 مارس 2019 بقيمة 9.9 مليون ريال.

وجدير بالذكر أن الصندوق حقق صافي أرباح بلغ 6.433 مليون ريال في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.