شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "معادن" توقع اتفاقيات تمويل لاستبدال قرض قائم بآخر قيمته 2.3 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن توقيع شركتها التابعة "شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات" اتفاقيات تمويل مع عدد من البنوك المحلية لاستبدال القرض القائم بقرض بقيمة 2.250 مليار ريال (600 مليون دولار).

وقالت معادن، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن اتفاقية المرابحة ستكون لمدة 12 سنة تسدد على 24 قسطاً نصف سنوي مجدولاً تبدأ من 31 ديسمبر 2019.

وبحسب البيان، تشمل البنوك الموقع معها اتفاقيات التمويل كلا من البنك السعودي البريطاني، البنك الأهلي التجاري ، بنك الرياض، بنك البلاد، البنك السعودي الفرنسي.

وتستهدف معادن من ذلك استبدال القرض القائم بتمويل بديل، وبشروط تمويلية أفضل، علماً بأن هذا العقد واتفاقية التمويل لا تشتمل على أي رهونات أو ضمانات مالية.

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وتجدر الإشارة أن "سامابكو" قد أنهت، في 28 نوفمبر 2012، التوقيع على اتفاقيات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بمبلغ 1.980 مليار ريال مع ثلاثة بنوك سعودية وهي: البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض وذلك لتقديم تمويل إسلامي لاستثماراتها بمشروع مصنع الصودا الكاوية ومصنع ثنائي كلوريد الايثلين بمدينة الجبيل الصناعية.

والجدير بالذكر أن شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات، مملوكة لكل من شركة التعدين العربية السعودية "معادن" بنسبة 50% وشركة الصحراء للبتروكيماويات بنسبة 50%.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 252.9 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل أرباح بلغت 753.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر إلى الانخفاض في أسعار البيع المحققة لجميع المنتجات، وكذلك انخفاض الكميات المباعة لمنتج الذهب ومنتج الألومنيوم، بالرغم من زيادة الكميات المباعة لمنتج ثنائي فوسفات الأمونيوم ومنتج الصفائح المدرفلة، بالرغم من زيادة الحصة في صافي أرباح مشروع معادن المشترك: (شركة معادن باريك للنحاس) بنسبة 23%، و(شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات) بنسبة 100%.