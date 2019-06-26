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شكرا لقرائتكم خبر عن "أسمنت نجران" ترفع الطاقة الإنتاجية اليومية لها بتشغيل الخط الثالث بدلا من الثاني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت نجران عن إيقاف تشغيل خط الإنتاج الثاني بطاقة إنتاجية 3 آلاف طن يومياً وإعادة تشغيل خط الإنتاج الثالث بطاقة إنتاجية 6.5 ألف طن يومياً ابتداءاً من الأول من يوليو المُقبل.
وقالت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار يأتي بسبب انخفاض مخزون الكلنكر لدى الشركة لمستويات تتناسب مع استراتيجية الشركة مما سيؤدي لزيادة كفاءة التشغيل.
وتجدر الاشارة إلى أن الأثر المالي المباشر المتوقع للسنة المالية 2019 هو انخفاض في التكاليف الثابتة بمبلغ 5.7 مليون ريال.
ويُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 6.056 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل صافي خسارة بلغ 10.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2018.
ويعود تحقيق الأرباح بالربع الأول من 2019 إلى ارتفاع الكميات المباعة وانخفاض تكلفة الإنتاج للطن وزيادة الإيرادات الأخرى على رغم من أنخفاض معدل سعر البيع.
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