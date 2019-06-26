«ورشة حكومة دبي» تقدم خدمات لمركبات «إكسبو 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبرم إكسبو 2020 دبي وورشة حكومة دبي، مذكرة تفاهم بهدف التعاون في عدة مجالات مرتبطة بتقديم بعض الدعم الفني لمركبات إكسبو 2020 دبي، علاوة على إيجاد الفرص الممكنة لبناء وتوسيع العلاقات بين الجانبين، وباشرت ورشة حكومة دبي مهامها في موقع إكسبو من خلال توفير الورشة المتنقلة (الخدمة السريعة للسيارات).

وقع الاتفاقية نجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 وفهد أحمد الرئيسي، نائب المدير التنفيذي ل «ورشة حكومة دبي» في مقر مكتب إكسبو 2020 بحضور عدد من المديرين والموظفين من الجانبين.

وأكد نجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، حرص المكتب على التعاون والتواصل مع مختلف الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، لإنجاح إكسبو 2020 دبي، الحدث العالمي الأضخم في التاريخ.

وقال «نؤكد مرة أخرى على أن إكسبو حدث عالمي يهم الإمارات كلها، وهو ما يجعل منه حدثاً تتجلى فيه روح العطاء والإخلاص لوطننا الغالي. إن ورشة حكومة دبي لها إسهاماتها المهمة في تعزيز مستوى الخدمات الحكومية والارتقاء بتجربة العملاء ».

وقال فهد أحمد الرئيسي: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع إكسبو 2020 في إطار مبادرات الورشة النوعية التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتفاعل مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة داخل إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، بما يسهم في إنجاح المعرض وتقديم نسخة استثنائية منه، وذلك انطلاقاً من دور الورشة الريادي في مجال السيارات والنقليات ولاسيما فيما يتعلق بأعمال الإصلاحات والصيانة، باعتبارها تساهم في خدمة أسطول النقل المتوفر لدى حكومة دبي والدوائر الحكومية».