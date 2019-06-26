مقر جديد لـ «كيدزانيا» في «ياس مول»

أبوظبي: ”الخليج 365”

افتتحت شركة «إعمار للترفيه» مقراً جديداً لمدينة الألعاب الترفيهية والتعليمية الشهيرة «كيدزانيا» في «ياس مول»، بعد النجاح الكبير الذي حققته في دبي مول.

وتوفر «كيدزانيا أبوظبي» للأطفال تجربة حصرية حافلة بالمتعة والفائدة على مساحة تتجاوز 55 ألف قدم مربعة. وهي مدينة تفاعلية مصغرة تتاح فيها للأطفال فرصة استكشاف وأداء أكثر من 50 مهنة مختلفة تنمي لديهم مهارات صنع القرار والعمل الجماعي والابتكار ضمن بيئة تعليمية آمنة وواقعية إلى أبعد الحدود.

وتستقبل الوجهة الجديدة الأطفال من عمر 2 - 16 عاماً، وتتيح لهم المشاركة في أكثر من 60 نشاطاً مختلفاً لتقمص أدوار الكبار بما في ذلك الجرّاحون، ورجال الإطفاء، والطهاة، ورجال الشرطة، وعمّال البناء، وعارضو الأزياء، والممثلون، والفنانون، ومقدمو البرامج الإذاعية وغيرهم؛ الأمر الذي يتيح للأطفال اختبار تجارب مشوقة جديدة في كل زيارة.

وقال سعود خوري، مدير إدارة المراكز التجارية في شركة «الدار العقارية» التي تمتلك وتدير «ياس مول»: «كيدزانيا هي مفهوم فريد حاصل على العديد من الجوائز تقديراً للقيمة التعليمية والترفيهية العالية التي يقدمها للأطفال.ويتيح إطلاق مقر «كيدزانيا أبوظبي» الجديد في «ياس مول» فرصة مميزة أمام زوارنا الصغار لاختبار بيئة مهنية واجتماعية فريدة تحاكي الحياة الواقعية وتعرّفهم بمهن الكبار. وإذ يعتبر «ياس مول» الوجهة الأكثر شعبية للبيع بالتجزئة والترفيه في أبوظبي، فستساهم «كيدزانيا» في إثراء العروض الترفيهية التي نقدمها للعائلات والأطفال.

وتعاونت «إعمار للترفيه» في تقديم «كيدزانيا أبوظبي» مع هيئات ومؤسسات بارزة في دولة الإمارات مثل «أدنوك»، و«الروابي»، والإدارة العامة لشرطة أبوظبي، والإدارة العامة للدفاع المدني أبوظبي، والقوات المسلحة أبوظبي، و«بيتزا هت»، و«كريسبي كريم»، و«مم مم»، و«تلفزيون ماجد»، ووكالة الإمارات للفضاء، وفنادق «روﭪ» و«لاكنور»، وذلك لتوفير بيئات عمل احترافية أقرب إلى الواقع.