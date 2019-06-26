«شعاع» تعتزم إصدار 1٫47 مليار سهم للاندماج مع «أبوظبي المالية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



دعا مجلس إدارة «شعاع كابيتال» المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية يوم الخميس 11 من يوليو/‏ تموز المقبل في أبوظبي للموافقة على دخول شركة «أبوظبي كابيتال» كشريك استراتيجي عبر زيادة رأس المال، مقابل كامل إجمالي أصول شركة مجموعة أبوظبي المالية، وفقاً للعقد المبرم مع الشريك الاستراتيجي وشريطة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والالتزام بالشروط والضوابط التي تحددها.

ووفق قرار مجلس إدارة الشركة الذي اجتمع أمس، سيُزاد رأسمال الشركة من 1.065 مليار درهم إلى 2.53 مليار درهم (2.535.720.000 درهم) من خلال إصدار 1.47 مليار سهم جديد (1.470.720.000 سهم) بدرهم واحد لكل سهم لمصلحة الشريك الاستراتيجي (شركة أبوظبي كابيتال مانجمنت) (أو الشركاء في شركة أبوظبي كابيتال مانجمنت بنسبة حصة كل منهم في رأسمالها)، وإدراج أسهم الزيادة في سوق دبي المالي.

ويشترط للإدراج استكمال نقل حصص «مجموعة أبوظبي المالية» إلى الشركة، مع حظر تداول تلك الأسهم الجديدة لمدة سنة على الأقل، وفقاً للشروط الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الشأن.

ومع إقرار العمومية يصبح رأسمال الشركة المصدر 2.535 مليار درهم (2.535.720.000 درهم) موزعاً بقيمة اسمية درهم واحد لكل سهم مدفوعة قيمتها بالكامل.

ويعتبر اندماج «شعاع كابيتال» و«أبوظبي المالية» اندماجاً نوعياً يؤسس كياناً إقليمياً قوياً لإدارة الأصول والثروات وخدمات الصيرفة الاستثمارية يدير أصولاً بقيمة 1٫8 مليار دولار (47 مليار درهم)، لأكثر من 12500 عميل، فيما تصل إيرادات الكيان الجديد إلى 568 مليون درهم.

يذكر أن إيرادات «شعاع» في العام 2018 بلغت 165٫2 مليون درهم، ولديها حضوراً قوياً في 6 بلدان، أما مجموعة أبوظبي المالية فلديها خبرات في إدارة الأصول في عدد واسع من الأسواق.