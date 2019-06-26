منظمة التجارة: دول العشرين أقامت 20 حاجزاً تجارياً جديداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت منظمة التجارة العالمية، إن الاقتصادات العشرين الأكثر تقدماً في العالم، أقامت 20 حاجزاً تجارياً جديداً بين أكتوبر/‏ تشرين الأول، ومايو/‏ أيار، بما يغطي تجارة قيمتها 335.9 مليار دولار، محذرة من أن هناك عدة حواجز إضافية قيد البحث.

وقالت المنظمة في تقرير رصد دوري يصدر قبل اجتماع مجموعة العشرين، إن إقامة حواجز جديدة بعد فرض قيود تغطي 480.9 مليار دولار في الفترة السابقة ينطوي على «طفرة حادة» في قيود الاستيراد.

وقال روبرتو أزيفيدو، مدير منظمة التجارة في بيان «التوجه المستقر الذي رأيناه لنحو عشر سنوات منذ الأزمة المالية حلت محله زيادة حادة في حجم ومدى الإجراءات المقيدة للتجارة على مدار العام المنقضي».

وقال «سيكون لهذا الأمر عواقب تتمثل في تنامي عدم التيقن وتراجع الاستثمار وتباطؤ نمو التجارة»، مضيفاً أن هناك حاجة ملحة لدور قيادي من مجموعة العشرين، التي يجتمع زعماؤها في وقت لاحق هذا الأسبوع بمدينة أوساكا اليابانية.

وأشار بيان المنظمة إلى عدد من القيود التجارية الكبيرة الأخرى التي تجري دراستها، ما سيؤدي إلى تفاقم التحديات، وعدم التيقن في بيئة الاقتصاد العالمي. (رويترز)