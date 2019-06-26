شكرا لقرائتكم خبر عن «أبفي» تعرض شراء «أليرجان» بـ 63 ملياراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «أبفي» للصناعات الدوائية، أمس الثلاثاء، إنها تنوي شراء شركة «أليرجان» المختصة في مجال المستحضرات الصيدلانية والبيولوجية بصفقة تقدر بحوالي 63 مليار دولار متضمنة مبالغ نقدية وأسهماً.

وسيحصل مساهمو «أليرجان» على 0.8660 سهم في «أبفي» إضافة إلى 120.30 دولار نقداً عن كل سهم.

ومن المتوقع أن تضيف الصفقة 10٪ إلى الأرباح المعدلة للسهم الواحد.

وبعد الأنباء عن الصفقة ارتفعت «أليرجان» حوالي 30 ٪ في تداولات ما قبل السوق. بينما انخفضت «أبفي» بأكثر من 10٪.

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