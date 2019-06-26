إنجاز البنية التحتية لمدينة أم القيوين الصناعية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنجزت هيئة أم القيوين الصناعية أعمال البنية التحتية وتسوية الأراضي في المدينة الصناعية بأم القيوين الواقعة بمنطقة أم الثعوب بتكلفة إجمالية بلغت 58 مليون درهم.

ويأتي ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التنموية لحكومة أم القيوين التي تولي تطوير قطاع البنية التحتية اهتماماً كبيراً بهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ودعم القطاع الاستثماري من خلال العمل على خلق شراكات مع المستثمرين للنهوض باقتصاد الإمارة وتعزيز القطاع الاقتصادي الذي يعد من أساسيات الرؤية التطويرية لحكومة أم القيوين 2021 .

صرحت بذلك المهندسة شيخة مطر بن حمضة القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة أم القيوين الصناعية والتي أكدت أن المدينة الصناعية في أم القيوين والتي تبلغ مساحتها 70 مليون قدم مربعة تجد اهتماماً ورعاية خاصة من قبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ومتابعة من سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي.

وأوضحت أن المدينة الصناعية شهدت إقبالاً واسعاً من مختلف المستثمرين نتيجة التسهيلات التي تم منحها لهم وتوفير الحكومة البيئة التنافسية للمستثمرين من خلال تجميع الصناعات المماثلة في مجالات الدعم اللوجستي وعمليات التشغيل لتدعيم وارتقاء الصناعة في أم القيوين وتحقيق الرؤية وطموحات كل المستثمرين، وذلك بتنوع المجالات الصناعية في المدينة مثل الصناعات الغذائية وصناعة التعبئة والتغليف وصناعة العطور وصناعة الألمنيوم بمختلف أنواعه، إضافة إلى صناعة الأخشاب وغير ذلك.

وتعد مدينة أم القيوين الصناعية مشروعاً رائداً وداعماً لقطاعات التنمية والتصنيع والتخزين والتجارة وسكن العمال، وذلك من خلال توفير خدمات متميزة عبر الالتزام الكامل بالجودة والصحة والسلامة كما أن هناك توجيهات مباشرة من صاحب السمو حاكم أم القيوين بضرورة الإسراع في تمهيد البنية التحتية حتى يتمكن المستثمرون من البدء الفوري في أعمالهم التجارية.

وساهم الموقع الاستراتيجي للمدينة الصناعية الذي يقع على شارع الشيخ محمد بن زايد والتقائه بشارع الإمارات، بالإضافة إلى قربة من الموانئ والمطارات وشبكة الطرق السريعة التي تربطه بجميع إمارات الدولة إلى جذب المستثمرين، حيث تم استئجار ثمانين في المئة من الأراضي في مدينة أم القيوين الصناعية في عام 2018 شملت استئجار 91 في المئة من الأراضي الصناعية و97 في المئة من المستودعات الموجودة بالمدينة، بالإضافة إلى تأجير 55 في المئة من سكن العمال و22 في المئة من الأراضي التجارية، وقد تم استئجار عدد كبير منها بعقود مدتها 20 عاماً ويعود ذلك إلى التسهيلات المقدمة من الهيئة ومنها منح فترة 6 أشهر مجانية لحين البدء في المشروع (وام)