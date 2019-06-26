«الإقامة الذهبية» تعكس مكانة الإمارات وطناً ثانياً للأفراد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمد ياسين



تعتبر دولة الإمارات بقرارها منح الإقامة الذهبية للمستثمرين وأصحاب الكفاءات، من الدول السباقة في هذا الشأن، وهي خطوة دعمت المناخ الاستثماري والابتكاري في دولة وضعت نصب أعينها أن تتصدر دول العالم في شتى المجالات، ولا ترضى بغير الرقم واحد، حسب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وقال سموه بعد صدور قرار منح «الإقامة الذهبية» «نرحب بكل شخص يسعى إلى أن يشارك معنا في مسيرة التطور والبناء المتواصلة، ونعتبره جزءاً منا، ونفخر به، وبما يقدم لوطنه الثاني الإمارات».

كشف اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي خلال اللقاء الإعلامي للحديث عن «الإقامة الذهبية»، أن 400 شخص منحوا الإقامة الذهبية على مستوى الدولة، ضمن خطة لمنحها إلى 6800 شخص حتى نهاية العام، مضيفاً أن الإقامة الذهبية تمنح لعدة فئات، ومنحت في المرحلة الأولى للمستثمرين، وأن هناك لجنة في رئاسة مجلس الوزراء لمنح الإقامة الذهبية لبقية الفئات من العلماء، والكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم، وكافة الفنون في أحد العلوم، وأنه لا يوجد عدد محدد لمنح «الإقامة الذهبية» لكل الفئات، وأن هناك فريق عمل متخصصاً بالإدارة لمتابعة إجراءات المتقدمين، ويمكنه تنفيذ أكثر من 30 إقامة خلال اليوم.

وأضاف المري، خلال اللقاء الذي نظمته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مقرها، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام، والمديرين التنفيذيين للهوية والجنسية على مستوى الدولة، وعدد من المستثمرين الذين تم منحهم «الإقامة الذهبية» منذ تنفيذ القرار شهر مايو/‏‏‏‏‏‏‏ أيار الماضي، أن منح «الإقامة الذهبية» يعكس مكانة دولة الإمارات كوطن ثان للأفراد من كل أنحاء العالم، ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات، حيث يوفر النظام إقامة دائمة، ومزايا غير مسبوقة لعدد من الفئات، بهدف توفير مناخ يحفز على النمو والنجاح، ويرسخ مكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية.

وأكد محمد المري أن منح الإقامة الذهبية غير مرتبط بعمر، أو جنس، أو نوع، فالجميع سواسية طالما انطبقت عليهم الشروط التي وضعتها القيادة الرشيدة، وأن دولة الإمارات سباقة في هذه الخطوة، حيث مكنت كل الفئات من طلب «الإقامة الذهبية» حتى قبل وصولهم، وإقامتهم في الدولة، لافتاً إلى أن من يمنح الإقامة الذهبية لا تسقط عنه الإقامة في حال السفر خارج الدولة أكثر من ستة أشهر.



دولة المحبة والتسامح

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وعبر عدد من المستثمرين الذين حصلوا على «الإقامة الذهبية» بأنهم سعداء بتلك الخطوة، وأنها عززت من استقرارهم ودعمت نمو أعمالهم في الدولة، وأشادوا بتعامل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، التي قدمت كل التسهيلات لهم منذ طلبهم الحصول على الإقامة الذهبية، واستلامها خلال خمس دقائق في مبنى الإدارة، وقدموا الشكر للقيادة الرشيدة التي يسرت كل الإجراءات، ومنحتهم مزيداً من الثقة بزيادة الأعمال، وريادتها في الأعمال.

وقال أيمن فودة، أحد المستثمرين في مجال الأغذية في دبي، إن الإقامة الدائمة، أو ما يطلق عليها «الذهبية» لم تضف غير مزيد من الثقة، حيث نعيش في دولة المحبة والتسامح، ولم نشعر يوماً بغربة، فنعيش في دولتنا، ووطننا الثاني. وأشار إلى أن مؤسسته بدأت بالعمل في الدولة بفرع واحد، وثلاثة عمال، واليوم وبفضل المناخ الاستثماري الذي نعيشه نمت مؤسستنا وأصبحت تضم 13 فرعاً في جميع الإمارات ويعمل فيها أكثر من 1300 موظف وعامل، ولديها أكثر من 400 شاحنة نقل.



وسام فخر



وأكد أحمد خالد مستثمر أن «الإقامة الذهبية» هي حافز للمستثمرين في تنمية الاستثمار في أرض الابتكار والسعادة، حيث وفرت الدولة وقيادتها الرشيدة كل الإمكانات لتنمية المشروعات، ويسرت كل السبل، دولة المساواة والأمن لم تفرق يوماً بين مواطن ومقيم، وما ضاع حق منذ بدأنا مشروعاتنا قبل 45 عاماً في الدولة.

من جهته، قال الدكتور محمد الرخاوي، مستثمر في مجال الصحة، إن الحصول على «الإقامة الذهبية» هو وسام فخر في وطن السعادة والتسامح، وأن تلك الخطوة هي خطوة متقدمة وذكية في توفير مزيد من الاستقرار للمستثمرين والكفاءات المتميزة في الدولة، وأن دولة الإمارات سباقة في إسعاد مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأوضح الدكتور أحمد غانم، مستثمر وطبيب، أهمية الجانب النفسي لاستلامه «الإقامة الذهبية»، مؤكداً أن القيادة الرشيدة أولت أصحاب الكفاءات أهمية قصوى، وسخرت إمكاناتها لإسعاد المقيمين المتميزين، وعلى الرغم من تنوع الثقافات وتعدد الجنسيات فدولة الإمارات دولة تتسع للجميع، وتمنح المتميزين عبر إقامتها الدائمة فرصة للإبداع والابتكار. وأكد أحمد خالد مستثمر أن «الإقامة الذهبية» هي حافز للمستثمرين في تنمية الاستثمار في أرض الابتكار والسعادة، حيث وفرت الدولة وقيادتها الرشيدة كل الإمكانات لتنمية المشروعات، ويسرت كل السبل، دولة المساواة والأمن لم تفرق يوماً بين مواطن ومقيم، وما ضاع حق منذ بدأنا مشروعاتنا قبل 45 عاماً في الدولة.من جهته، قال الدكتور محمد الرخاوي، مستثمر في مجال الصحة، إن الحصول على «الإقامة الذهبية» هو وسام فخر في وطن السعادة والتسامح، وأن تلك الخطوة هي خطوة متقدمة وذكية في توفير مزيد من الاستقرار للمستثمرين والكفاءات المتميزة في الدولة، وأن دولة الإمارات سباقة في إسعاد مواطنيها والمقيمين على أرضها.وأوضح الدكتور أحمد غانم، مستثمر وطبيب، أهمية الجانب النفسي لاستلامه «الإقامة الذهبية»، مؤكداً أن القيادة الرشيدة أولت أصحاب الكفاءات أهمية قصوى، وسخرت إمكاناتها لإسعاد المقيمين المتميزين، وعلى الرغم من تنوع الثقافات وتعدد الجنسيات فدولة الإمارات دولة تتسع للجميع، وتمنح المتميزين عبر إقامتها الدائمة فرصة للإبداع والابتكار. أرض الفرص



وتوجه محمد رحمن، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحرمين، ورئيس بنك «إن آر»، بالشكر للقيادة الرشيدة التي رسخت مفهوم الحب والانتماء لدى المستثمرين وحفزتهم لمزيد من الاستثمار في دولة السعادة، وقال إن القيادة الحكيمة جعلت الإمارات أرض الفرص، ليس لمواطني الإمارات فقط، ولكن لمواطني أكثر من 200 دولة، يعتبرون الإمارات وطنهم.

وعبر وليد الزعبي، مستثمر في مجالات عدة، من بينها العقارات والصحة والتعليم والسياحة، عن سعادته بالحصول على «الإقامة الذهبية»، وقال إنها مبادرة فريدة لتقدير أصحاب الأعمال، وترسخ الاستقرار النفسي والانتماء والثقة.

فيما أشاد راج صهاني، (أبو صباح)، أحد المستثمرين في مجال العقارات والفنادق والسياحة في دبي، بمنحه الإقامة الدائمة، وقال إنه بدأ استثماراته في الدولة قبل أكثر من 10 سنوات ولم يشعر يوماً بعزلته عن محيطه، فالإمارات من الدول الجاذبة للاستثمار والحاضنة للكفاءات في شتى المجالات.

وأكد أنه دأب على زيادة استثماراته في دولة الإمارات لما وجده من بيئة جاذبة ومشجعة، تبتعد عن الروتين، وفيها مميزات الانفتاح على العالم، فتسجيل شركة بدولة الإمارات لا يستغرق دقائق، مؤكداً نمو مؤسساته بفضل قوانين دولة الإمارات التي يسرت كل الإجراءات، وسرعت من وتيرة نمو الأعمال مقارنة بدول كثيرة.

وعبر جميل يوسف محمد، مطور عقاري، عن مودته، وشكره للقيادة الرشيدة لمنحه الإقامة الذهبية، مؤكداً أن دولة الإمارات أسسها قادتها على المحبة والتسامح، وسخّرت إمكاناتها لإسعاد البشرية، ولم تخص بها المواطنين، فالسعادة لجميع من قدم إليها.