تزايد ملحوظ في سرقات تجارة التجزئة بألمانيا عام 2018



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت دراسة حديثة عن تزايد ملحوظ في سرقات تجارة التجزئة بألمانيا خلال العام الماضي.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها معهد الأبحاث التجارية الألماني «إي إتش آي»، أن حجم الخسائر الناجم عن السرقات في تجارة التجزئة بلغ العام الماضي نحو 3.75 مليار يورو، بزيادة قدرها نحو 7% مقارنة بعام 2017.

وتأتي هذه الخسائر من سرقات عملاء لصوص أو سرقات بين العاملين في المتاجر أو محتالين في خدمات التوريد.

وبحسب الدراسة، التي نُشرت نتائجها، أمس الثلاثاء، فإن النسبة الأكبر في هذه الخسائر ترجع إلى السرقات التي ارتكبها عملاء.

وجاء في الدراسة: «في كل يوم شراء يتكبد قطاع التجزئة الألماني خسائر بقيمة نحو 7.7 مليون يورو؛ جرّاء السرقات التي يرتكبها عملاء». ويعادل ذلك خسائر بنحو 2.4 مليار يورو في العام.

وتُقدر الخسائر الناجمة عن السرقات التي تورط عاملون بها في متاجر التجزئة بنحو مليار يورو، بينما تتسبب سرقات عمال التوريد في خسائر بنحو 350 مليون يورو. (د ب أ)