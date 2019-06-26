«أبوظبي الإسلامي» الأكثر تداولاً بـ 56.2 مليون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.52%، عند 4989.41 نقطة وسط تراجع شبه جماعي للمؤشرات القطاعية ومنها «البنوك» 0.58% و«الاستثمار والخدمات المالية» 2.27%.

شهد السوق سيولة بقيمة 141.8 مليون درهم، عبر تداول 37 مليون سهم، نفذت من خلال 1162 صفقة؛ حيث ارتفعت فيها أسعار أسهم 4 شركات، وانخفضت أسعار أسهم 20 شركة.

وتصدر سهم «أبوظبي الإسلامي» الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة؛ بنحو 56.2 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 31.8 مليون درهم، و«أبوظبي التجاري» 17 مليون درهم، و«الدار العقارية» 14 مليون درهم، و«اتصالات» 10.4 مليون درهم.

وسجل «القدرة القابضة» أكبر نسبة ارتفاع سعري بنحو 10% إلى 0.99 درهم، ثم «العالمية القابضة» 1.53% إلى 1.33 درهم، و«أدنوك للتوزيع» 1.13% إلى 2.69 درهم، و«طاقة» 0.25% إلى 0.79 درهم.

وشهد سهم «عمان والإمارات للاستثمار» أكبر نسبة تراجع بنحو 10% إلى 0.45 درهم، و«أكسا الهلال الأخضر للتأمين» 8.47% إلى 0.34 درهم، و«أبوظبي الوطنية لمواد البناء» 8.08% إلى 0.33 درهم، و«أسمنت رأس الخيمة» 5.44% إلى 0.59 درهم، و«سيراميك رأس الخيمة» 4.7% إلى 1.42 درهم.