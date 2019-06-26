شكرا لقرائتكم خبر عن صكوك «الشارقة الإسلامي» تستقطب 5 مليارات دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت وثيقة من أحد البنوك أن مصرف الشارقة الإسلامي بصدد جمع 500 مليون دولار من إصدار صكوك، لتعزيز رأس المال الأساسي، بعائد يبلغ 5%. واستقطبت الصكوك طلبات من مستثمرين بلغت 5 مليارات دولار، وفقاً لما أظهرته الوثيقة. (رويترز)

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