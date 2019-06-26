«غرفة الشارقة» تبحث التعاون مع «جيونغي - دو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سبل التعاون التجاري والاستثماري مع هيئة جيونغي - دو لتسريع الأعمال والعلوم في مقاطعة جيونغي - دو الكورية الجنوبية، وذلك خلال اللقاء الذي انعقد أمس الثلاثاء بمقر الغرفة، بحضور عبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء، ورئيس الوفد الاقتصادي الكوري الجنوبي شوان شينج نائب المدير العام في الهيئة الكورية، وسانج لي سونج رئيس فريق العمل في الهيئة، وياسر عبيد هاشم رئيس قسم المستثمرين والأفضلية بالغرفة.

وتناول الجانبان عدداً من المواضيع ذات العلاقة بفرص التعاون المشترك ومدى إمكانية تنظيم فعاليات اقتصادية تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية، إضافة إلى التنسيق لتبادل الزيارات بين الوفود التجارية من قطاعات اقتصادية مختلفة، فضلاً عن جذب المزيد من الشركات الكورية للاستثمار في إمارة الشارقة، والتعاون مستقبلاً في وضع آليات لإعداد برامج لتعريف الشركات ورجال الأعمال بالفرص التجارية المتاحة.

وأبدى عبد العزيز شطاف استعداد الغرفة في التعاون وتبادل المعلومات والدراسات الاقتصادية لما فيه مصلحة مجتمع الأعمال، بما يسهم في بناء شراكات استثمارية وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للوفود التجارية، وتنظيم المعارض والمنتديات والمؤتمرات المتخصصة في شؤون المال والأعمال والاستثمار الصناعي، لافتاً إلى أن غرفة الشارقة تهدف من خلال هذا اللقاء إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية وتوسيع نطاقه ليشمل العديد من القطاعات الجديدة بما يسهم في تطوير سوق رأس المال ويدعم ويشجع المستثمرين.