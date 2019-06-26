1.68 تريليون الائتمان المصرفي في مايو بنمو 0.3%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية 2.913 تريليون درهم خلال شهر مايو من العام الجاري مقارنة مع 2.925 تريليون درهم خلال شهر إبريل من العام ذاته.

وأعلن مصرف الإمارات المركزي - في تقريره الخاص بالتطورات النقدية والمصرفية - ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 1.681 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2019 بنمو نسبته 0.3% مقارنة مع 1.677 تريليون درهم خلال شهر إبريل السابق.

وخلال شهر مايو 2019 انخفض إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 14.3 مليار درهم نتيجة انخفاض بمقدار 17.9 مليار درهم في ودائع المقيمين على الرغم من ارتفاع بمقدار 3.6 مليار درهم في ودائع غير المقيمين.

على صعيد متصل، أظهرت بيانات المصرف المركزي أن عرض النقد «ن1» انخفض قليلاً وبنسبة 0.02% من 507.3 مليار درهم في نهاية شهر إبريل إلى 507.2 مليار درهم نهاية شهر مايو 2019. كما انخفض عرض النقد «ن2» بنسبة 1% من 1.335 تريليون درهم في نهاية شهر إبريل من العام الجاري إلى 1.321 تريليون درهم في نهاية شهر مايو من العام ذاته.

وعلى مستوى عرض النقد «ن3» فقد بلغ 1.62 تريليون درهم في نهاية مايو مقارنة مع 1.635 تريليون درهم الذي سبق.

وعزى المصرف المركزي الانخفاض في عرض النقد «ن1» لانخفاض بمقدار 4 مليارات درهم في الودائع النقدية على الرغم من ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 3.9 مليار درهم.. فيما يعود الانخفاض في «ن2» لانخفاض «ن1» ولانخفاض بمقدار 13.7 مليار درهم في الودائع شبه النقدية. وأرجع الانخفاض في «ن3» إلى انخفاض عرض النقد «ن2» وانخفاض بمقدار 2.7 مليار درهم في الودائع الحكومية. (وام)