كوريا الجنوبية شريكة في تحقيق الرؤية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعد كوريا الجنوبية ضمن الدول الشريكة لتحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز صناعات رئيسة واستكشاف فرص تجارية واقتصادية. وهنا أبرز جوانب التعاون بين البلدين وأهم الاستثمارات التي تظهر جهودهما في توسيع العلاقات الثنائية، حسبما أوردت المواقع الرسمية للشركات.

ما يمكن للسعودية تقديمه لكوريا

ما يمكن لكوريا تقديمه للسعودية

الطاقة:

تستورد كوريا نحو 80% من النفط الخام من منطقة الشرق الأوسط

رأس المال:

تعملكوريا على تنشيط القطاع الخاص من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر

موقع استراتيجي:

تهدف كوريا إلى عولمة القطاعات الخاصة وتصدير 50% من الناتج المحلي الإجمالي

سوق استهلاكي كبير:

يتجاوز الإنفاق السنوي في السعودية ملياري دولار، فيما تلعب الأسواق الخارجية دورا مهما في الصناعة الكورية

التقنية:

تمتلك كوريا معرفة ذات مستوى عالمي واحتلت المركز الأول في تصنيف بلومبيرج للابتكار عام 2015

مهارة الأيدي العاملة:

يبلغ معدل العاملين والمهندسين من خريجي الجامعات في كوريا نحو 68%

الخبرة في تطوير الأعمال العالمية:

كونت كوريا شراكات مع أكثر من نصف الشركات في قائمة فورتشين 500

خبرات في مجال التصنيع القائم على التصدير:

تعد كوريا أحد أكبر 10 دول في التصدير عالميا

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8 شركات سعودية كورية:

eTEC E&C - الخبر

افتتحت الشركة الكورية فرعها بالسعودية «eTEC العربية المحدودة» عام 2007.

تقدم الشركة خدمات واسعة في الهندسة والتصميم والبناء وإدارة المشاريع داخل المملكة وفي دول الخليج العربي.

شركة دونجو الكورية السعودية المحدودة - الرياض

مشروع مشترك بين مجموعة البيان القابضة وشركة دونجو الكورية، شاركت في عدد من المشاريع المتعلقة بالمياه والصرف في وزارات المياه والصحة والتعليم وأرامكو والقطاع الخاص.

الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة للصناعة - الرياض

نشأت الشركة بتوقيع شركة سبكيم للكيماويات اتفاقية مع شركة هانوا كيميكال الكورية لإنشاء وتشغيل مشروعات تحويلية في السعودية، حيث تعمل المنشأتان في الرياض وحائل كمصنع خلات الإيثيل وخلات فينيل الإيثيلين ومنتجات البلاستيك.

شركة خامات المنظفات للصناعة المحدودة - الجبيل

عقدت شركة ميدان الصناعة للتطوير والاستثمار الصناعي وشركة مجموعة أحمد قاسم العمودي وشركاه المحدودة وشركة (SFC) المحدودة الكورية للتقنيات المتطورة اتفاقية لإنشاء الشركة.

مصنع بولي إيزوبيوتيلين - الجبيل

أعلنت أرامكو السعودية وشريكتها «توتال» الفرنسية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دايليم الكورية الجنوبية للبتروكيميائيات للاستثمار في مصنع جديد لإنتاج خام بولي إيزوبيوتيلين بطاقة إنتاجية تصل إلى 80 ألف طن سنويا، ومن المتوقع أن يبدأ المصنع إنتاجه عام 2024.

شركة S-Oil ـ سول

شركة بترول وتكرير، تمتلك أرامكو السعودية 62% منها، يقع مقرها الرئيس في سول بكوريا الجنوبية

تأسست عام 1976، وتنتج منتجات البترول والبتروكيماويات ومواد التشحيم، وتبلغ طاقة المصفاة نحو 650 ألف برميل يوميا

شركة أرامكو آسيا كوريا - سول

تعمل على خدمة مصالح أرامكو في كوريا، وتشمل التسويق وشراء المواد والتنسيق مع مقاولي الهندسة وإدارة المشاريع والتعامل مع دوائر الأبحاث والتطوير المتقدمة في كوريا، كما عززت استثماراتها باستحواذها على 17% من هيونداي أويل بنك الكورية بنحو 1.25

مليار دولار

شركة سابك أس كي نيكسلين - سول

وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك وشركة البتروكيماويات الكورية إس كي غلوبال كيميكال اتفاقية شراء تقنية نيكسلين ذات الأداء العالي لمصلحة المشروع المشترك مناصفة، كما تمتلك سابك خمسة فروع متوزعة في كبرى المدن الكورية.