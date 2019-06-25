شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات تصحيح وجني أرباح تدفع اليورو للتراجع من أعلى مستوى فى 3 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، بصدد تكبد أول خسارة خلال خامسة أيام مقابل الدولار الأمريكي ،ليتراجع من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح.

تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% حتى الساعة 08:15 جرينتش ،ليتداول عند 1.1387$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1399$ ،وسجل الأعلى عند 1.1412$ الأعلى منذ 21 آذار/مارس الماضي ، والأدنى عند 1.1385$.

حقق اليورو يوم الاثنين ارتفاعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

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وتمكن اليورو من تحقيق ارتفاعا بنسبة 1.45% مقابل الدولار على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل انحسار مخاوف تعمق اختلاف الفجوة بين مسار السياسة النقدية فى أوروبا والولايات المتحدة.

تسرعت عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية عقب انتهاء فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء الماضي ،بعدما أسقط عبارة "تبني الصبر" عند تغيير أسعار الفائدة من بيان السياسة النقدية ،وأكد على اتخاذه ما يلزم للحافظ على النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة ،وأبدى نحو نصف أعضائه استعدادا لخفض تكاليف الاقتراض خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ومع تزايد احتمالات خفض الفائدة الأمريكية خلال الأشهر القليلة المقبلة بداية من تموز/يوليو، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات على نطاق واسع، وصولا لمستوي 1.9740% ، والذي يعد أدنى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016،وانخفاض عوائد السندات يقلل بالتبعية من جاذبية الاستثمار فى الدولار الأمريكي.