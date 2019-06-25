شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يفتتح تداولاته بانخفاض تكتيكي – تحليل – 25-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط تداولات سهم فيس بوك FACEBOOK (FB) بنطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة على المدى المتوسط ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، افتتح السهم تداولاته الأسبوعية بانخفاض يحاول من خلاله اكتساب زخماً إيجابياً ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، رغم توقعاتنا الإيجابية المستمرة على تداولات السهم القادمة . Advertisements لهذا تستمر توقعاتنا بارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 180.30 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 198.51 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيس بوك يفتتح تداولاته بانخفاض تكتيكي – تحليل – 25-06-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.