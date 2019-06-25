جنرال اليكتريك يحاول تصريف تشبعه الشرائي - تحليل – 25-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جنرال إليكتريك GENERAL ELECTRIC CO (GE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول بذلك تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، واكتساب زخماً إيجابياً عن طريق البحث على قاع صاعد يتخذ منه قاعدة ليتعافي من جديد ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 11.23 ، طيلة ثبات الدعم 9.80 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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