- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 25-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحاول سهم إنتل INTEL CORP (INTC) اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعد بالمدى القصير ، مع الدعم الإيجابي المستمر للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليستعد السهم بذلك مهاجمة مستوى المقاومة 48.24 .
ولهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة 48.24 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 50.00 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
كانت هذه تفاصيل خبر إنتل يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 25-06-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.