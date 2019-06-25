شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 25-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحاول سهم إنتل INTEL CORP (INTC) اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعد بالمدى القصير ، مع الدعم الإيجابي المستمر للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليستعد السهم بذلك مهاجمة مستوى المقاومة 48.24 .

Advertisements

ولهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة 48.24 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 50.00 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه