جنرال موتورز يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 25-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك سهم جنرال موتورز GENERAL MOTORS CO (GM) بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط ، وقد ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، إلى ان لامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً ، كمحاولة منه للتخلص من ضغطه السلبي ، وليفتح المجال أمامه لتحقيق المزيد من الارتفاعات ، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .
وتشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 36.22 ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 38.20 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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