بيع شركة "اليرغان" المصنعة للبوتوكس بمبلغ 63 مليار دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تصنع شركة اليرغان مادة البوتوكس المستخدمة في عمليات التجميل غيت

أعلنت شركة المستحضرات الصيدلانية الاميركية "آب في" الثلاثاء إنها ستشتري شركة "اليرغان" المصنعة لمادة البوتوكس مقابل نحو 63 مليار دولار في خطوة لتنويع إنتاجها مع مواجهة الصناعة ضغوطاً على أسعار الأدوية.

والصفقة وهي الاكبر مؤخرا في صناعة الأدوية، توسع عروض المنتجات للشركة الاميركية التي تعتمد بشكل كبير على مبيعات دواء "هوميرا"، لعلاج التهاب المفاصل الذي يواجه منافسة متزايدة من الأدوية الجنيسة وهي الأقل ثمنا.

وقال ريتشارد غونزاليس الرئيس التنفيذي لشركة "آب في" بيان "إنها صفقة تحول لكلتا الشركتين وتحقق أهدافاً استراتيجية متكاملة".

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تشتهر "اليرغان"، مقرها في أيرلندا بتصنيع البوتوكس الذي يقلل من تجاعيد الوجه. وتتخصص الشركة في مجالات علم الجمال الطبي والعناية بالعيون والجهاز العصبي المركزي وأمراض الجهاز الهضمي.

وأفاد البيان أن الشركتين ستحققان إيرادات سنوية مجمعة قدرها 48 مليار دولار وتتواجد في 175 دولة.