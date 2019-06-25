78 مليونا إيرادات غرفة مكة التقديرية لـ2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حققت ميزانية غرفة مكة المكرمة في 2018 إيرادات بقيمة 88.1 مليون ريال، فيما بلغت المصروفات العامة في ذات الفترة 89.36 مليون ريال.

ووفق بيان للغرفة أمس، قدرت موازنة العام المالي 2019 بإجمالي إيرادات تصل إلى 78.46 مليون ريال ومصروفات 82.73 مليون ريال.

وكانت الجمعية العمومية للغرفة، اعتمدت مساء أمس الأول الحساب الختامي، والميزانية العمومية للعام الماضي، فضلا عن اعتماد الميزانية التقديرية للسنة المالية 2019، بحضور المدير العام للغرف التجارية الصناعية في وزارة التجارة والاستثمار يحيى عزان، ومدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بمكة المكرمة أنس نوح.

40 مبادرة

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وكشف رئيس مجلس إدارة الغرفة هشام كعكي عن اعتماد استراتيجية جديدة تحتوي على أكثر من 40 مبادرة متنوعة في مختلف المجالات، ستنعكس إيجابا على رجال وسيدات أعمال مكة المكرمة، إضافة إلى جميع شرائح المجتمع المكي.

وأعلن عن انطلاق مسيرة الغرفة المستقبلية لتنفيذ خططها وأهدافها الموضوعة من خلال استراتيجية طموحة؛ لتحقيق غاياتها بخطوات علمية مدروسة تشكل ثمرة نتاج أفكار وخبرات، والسعي الحثيث في تجويد المنتج النهائي للغرفة التي تخطو بثقة نحو الاحتفال بيوبيلها الماسي؛ لتثبت أن فاعلية العمل الجماعي تتجاوز المجهودات الفردية مهما بلغت قوتها، مؤكدا أن الغرفة تعمل على رفع مساهمة مكة المكرمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 12%.

ملتقى للاقتصاد

وأشار كعكي إلى أن غرفة مكة المكرمة تعمل على أن تكون العاصمة المقدسة ملتقى للاقتصاد والأعمال الإسلامية؛ لخدمة القطاع الخاص في مكة المكرمة، وكافة المنتسبين والمجتمع المكي، الأمر الذي دفع بها لاستحداث الاستراتيجية الشاملة؛ لتواكب التحول الذي تشهده المملكة، والتي تتواءم مع رؤية 2030 تحقيقا للمجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، وتماشيا مع تلك الاستراتيجية حولت الغرفة شعارها من «التنمية المستدامة» إلى «تنمية الأعمال والمجتمع».

ولفت كعكي إلى دور الغرفة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة حجم الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمة القطاع الخاص، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي، وتخفيض البطالة، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وإتاحة الفرصة لعدد كبير من المسلمين لأداء الحج والعمرة، ورفع مستوى الوعي لديهم.

أبرز إنجازات غرفة مكة: