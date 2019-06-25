البيئة والبنك الدولي تناقشان متطلبات أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقش خبراء ومختصون في قطاع المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة ومجموعة البنك الدولي للمياه، التجارب الدولية الناجحة في القطاع المائي، وتعزيز دور المركز الوطني للأبحاث والدراسات المائية، ومتطلبات المرحلة المقبلة لدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، خلال ورشة عمل متخصصة في مقر الوزارة أمس، أن الوزارة عقدت 6 لقاءات مختصة مع فريق من خبراء مجموعة البنك الدولي منذ نوفمبر 2018 وحتى يونيو الحالي، وأن حلقات النقاش وورش العمل التي عقدت بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، استهدفت 4 موضوعات تمثلت في تقديم التوصيات التنفيذية للمركز الوطني للأبحاث والدراسات المائية ليلبي متطلبات المرحلة المقبلة، وإعداد دراسة للإدارة المتكاملة للسدود في المملكة بهدف تعظيم الاستفادة منها في الأغراض المختلفة والتحكم في انتقال وتراكم الرسوبيات في أحواض السدود، ووضع الأنظمة والخطط المثلى لاستغلالها، إضافة إلى إعداد مسودة معايير لقياس مؤشرات أداء قطاع المياه في المملكة تتضمن المعايير العالمية في هذا المجال، وكذلك إعداد اللوائح التنفيذية للنظام الشامل للمياه بما يتماشى مع متطلبات القطاع وبرامج استراتيجية المياه الوطنية.

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ولفت الشيباني، إلى أن اللقاءات مختصة مع فريق من خبراء مجموعة البنك الدولي تهدف إلى تبادل الخبرات وفقا لمتطلبات تحقيق برامج التحول الوطني ومبادرات هذا القطاع الحيوي والمهم، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية بناء على الدراسات والبحوث التي وضعت في المجالات المختلفة.

من جانبه أوضح عضو مجموعة البنك الدولي الدكتور حزام العتيبي، أن اللقاءات تأتي وفقا للتعاون القائم بين حكومة المملكة والبنك الدولي في الجوانب التقنية والفنية وتقديم الاستشارات، مؤكدا أن إنشاء مركز وطني لأبحاث ودراسات المياه سيسهم بشكل كبير في تطوير قطاع المياه، وتقديم الدراسات والبحوث المختصة لمساعدة متخذي القرار في إدارة الموارد المائية في المملكة وخصوصا استغلال المياه السطحية عبر السدود بشكل أمثل.

وأكد العتيبي أن المملكة اتخذت خطوات متقدمة في مجال الاستغلال الأمثل لمواردها المائية، وخصوصا المحافظة على المياه الجوفية والاستفادة من السدود في حصاد المياه واستغلال المياه السطحية، واليوم أصبحت من التجارب الناجحة والمتقدمة إقليميا وعالميا في هذا المجال.

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