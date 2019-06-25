شكرا لقرائتكم محادثات تجارية بين بكين وواشنطن تسبق اجتماع ترامب وجينبينغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بكين - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 25 يونيو 2019 - اخر تحديث في 25 يونيو 2019 / 16:07

أجرى كبار المفاوضين التجاريين الأميركيين والصينيين محادثات عبر الهاتف قبل اجتماع مقرر بين الرئيسين شي جينبينغ ودونالد ترامب خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد هذا الاسبوع، وفق ما أفادت وسائل اعلام صينية رسمية.



وأوردت وكالة "شينخوا" أن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي تحدث أمس الإثنين الى الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، حيث "تم تبادل الآراء حول قضايا اقتصادية وتجارية".

وذكرت الوكالة أن الاتصال جرى "بناء على طلب من الجانب الأميركي"، واتفق المسؤولون بعده على متابعة التواصل.

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ووفقاً لمسؤول أميركي سيعقد الاجتماع المرتقب بين ترامب وجينبينغ السبت المقبل، في اليوم الثاني لقمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية.

واتفق الرئيسان على الاجتماع بعد انهيار المفاوضات التجارية بينهما الشهر الماضي، والتي تبعها زيادة رسوم جمركية متبادلة بين البلدين على بضائع بقيمة 260 بليون دولار.

وانتقل ترامب بعد ذلك ليدرج شركة الاتصالات الصينية "هواوي" على قائمة سوداء ويحظر تعامل الشركات الأميركية معها، وردت بكين على ذلك بالتهديد بإنشاء قائمتها الخاصة من الشركات والأفراد "غير الجديرين بالثقة".