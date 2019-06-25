شركة السعديات للاستثمار والتطوير تعيّن "شابورجي بالونجي" كمقاول رئيسي لمشروعها الرائد...

دبي - الخليج 365 :

أعلن سمو الشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان ومعالي حمد الدرمكي أعضاء مجلس إدارة شركة السعديات للاستثمار والتطوير وراشد الزعابي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في الشركة رسمياً عن تعيين شركة "شابورجي بالونجي الشرق الأوسط" كمقاول رئيسي لمشروع تطوير "قرية الحد" في جزيرة السعديات والتي تصل تكلفته إلى أكثر من 1.5 مليار درهم إماراتي )1.5375 مليار درهم إماراتي).

وستنضم شابورجي بالونجي إلى كل من شركة "دريس آند سومر" الرائدة عالمياً في الاستشارات الهندسية المرتبطة بالأعمال الإنشائية والعقارات وشركة (B+H Architects) المتميزة في استشارات التصميم المعماري وشركة "خطيب وعلمي" العالمية في مجال الاستشارات والتصاميم الهندسية متعددة التخصصات لإدارة المشروع والإشراف على التصاميم المعمارية.

يتكون مشروع قرية الحد الذي تبلغ مساحته 160,000 متر مربع من مشروعين سكنيين منفصلين هما "شروق" و"غروب"، ويضم أكثر من 900 شقة فاخرة تتنوع ما بين شقة بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث وأربع غرف نوم تتوزع على 12 مبنى. تجسد المباني الراقية المكونة من أربعة وخمسة طوابق التصاميم المعمارية المذهلة في المنطقة، كما تتصل مع بعضها بعضاً بمساحات خضراء وحدائق نموذجية، وتوفر جميع المباني إطلالات خلابة على الواجهة البحرية.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان: "جاء اختيارنا للمقاولين الرئيسيين في هذا المشروع بسبب الخبرة العالمية التي يمتلكونها وسجلهم الحافل بالإنجازات وتميزهم في إنجاز المشاريع الكبرى ضمن الإطار الزمني المحدد ووفق الميزانية الموضوعة وهو ما يتماشى مع أهدافنا ورؤيتنا. كما نتطلع إلى تطوير المشروع وفق أفضل القدرات والمعايير العالمية، وهو ما سيتحقق من خلال العمل مع كل من شابورجي بالونجي و"دريس آند سومر" وشركة (B+H Architects) و"خطيب وعلمي".

وأضاف سموه: "إن التصميم الأنيق للمنازل والمزيج الرائع بين البيئة الطبيعية ونمط الحياة العصري على الواجهة البحرية، فضلاً عن التصميم الذي يتناسب مع متطلبات الأسرة وسهولة الوصول إلى مراكز الأعمال في كل من أبو ظبي ودبي هي عوامل رئيسية في نجاح المشروع وارتفاع نسبة الإقبال عليه من قبل المستخدمين النهائيين".

تتمتع شركة شابورجي بالونجي بتاريخ حافل بالإنجازات يمتد على مدى أكثر من 154 عاماً في مجال المقاولات والمشاريع الإنشائية على مستوى العالم بدخل سنوي يصل إلى 7 مليارات دولار أمريكي. كما حافظت الشركة منذ تأسيسها وحتى اليوم على مكانتها في صدارة الشركات العاملة في قطاع التشييد والبناء في الهند.

من جهته قال موهانداس سيني، المدير التنفيذي لشركة شابورجي بالونجي في الشرق الأوسط: "يشرفنا أن نعمل مع شركة السعديات للاستثمار والتطوير التي تعد من الأبرز في دولة الإمارات، كما أننا متحمسون للغاية لتطوير مشروع قرية الحد الفاخر في جزيرة السعديات، ونؤكد التزامنا الكامل بالانتهاء من أعمال المشروع في الوقت المحدد".

من جهةٍ ثانية، سيساهم فريق دريس آند سومر في أعمال المشروع عبر عمليات التخطيط الدقيق والهندسة القيمية وإدارة المشروع من الناحية التقنية ومراقبة التكاليف وإدارة الجودة وغيرها من المهام الأخرى.

Advertisements

وتعليقاً على ذلك، قال ستيفان ديجنهارت، الشريك المساعد والمدير العام لدريس آند سومر في الشرق الأوسط: "نحن فخورون بالمساهمة في نجاح هذا المشروع الأيقوني في أحد أكثر المناطق حيوية في إمارة أبوظبي. لدينا سجل حافل بالإنجازات عبر تنفيذ عدد من المشاريع الرائدة عالمياً والفريدة من نوعها في مختلف القارات، ونحن على ثقة بأننا سنضع خبرتنا الكبيرة في هذا المجال لإنجاح هذا المشروع وضمان تنفيذه وفق أفضل المواصفات العالمية بما يتناسب مع أعلى معايير الجودة التي نحرص على تقديمها للعميل".

وفي الإطار ذاته، تفخر شركة (B+H Architects) التي تصنف من بين أفضل الشركات الاستشارية في التصميم المعماري بأنها الجهة المسؤولة عن التخطيط المعماري والهندسي للمشروع ومزجه بالمناظر الطبيعية المحيطة التي تمنحه المزيد من الفخامة، كما تركز على التصميم الداخلي العصري بالاعتماد على فريقها الذي يضم نخبة من المواهب والخبراء بما يضفي المزيد من الإبداع على المباني والشقق الفاخرة. وهو ما يمنح المالك قيمة مضافة كبيرة.

وفي هذا السياق، تحدث فيليب جونز، المدير الإداري لشركة (B+H Architects) في دولة الإمارات العربية المتحدة قائلاً: "إن الهندسة المعمارية الراقية لا تقتصر على تسليم مبنى جيد التصميم، وإنما تتجسد في إيجاد مساحات حيوية بمواصفات مثالية تلهمنا نحن البشر. لقد حظينا من خلال مشروع "قرية الحد" بفرصة نادرة للعمل مع عميل لديه رؤية عميقة وفهم واسع لقيم الهندسة المعمارية وكيف يمكن أن تلهم الأفراد عبر استغلال المساحات الخارجية العامة ودمجها مع المناظر الطبيعية.

"لطالما ركزت شركة السعديات للاستثمار والتطوير في رؤيتها على تطوير مجمع متكامل وتوفير أفضل الخدمات لتحسين أسلوب حياة الذين يعملون ويعيشون ويقضون أوقاتاً مسلية في هذا المجمع الفاخر على شاطئ البحر. تتشرف اليوم شركة (B+H Architects) بأنها الجهة التي تقدم التصميم المعماري لهذا المشروع الرائد والفريد من نوعه في جزيرة السعديات".

وفي سياقٍ متصل، تم تعيين "خطيب وعلمي" كشركة استشارية للإشراف على أعمال البناء في قرية الحد، وستكون مسؤولة عن العمل مع المقاول لضمان بناء المشروع وفقاً لمعايير دقيقة وصارمة، بما ينسجم مع رسومات التصميم والمواصفات، وللحفاظ على أفضل الممارسات المرتبطة بالصحة والسلامة.

بشار عياش نائب الرئيس لدى خطيب وعلمي في أبوظبي تحدث عن مساهمة الشركة في مشروع قرية الحد فقال: "تستعد شركة خطيب وعلمي للمساهمة في إنجاز مشروع قرية الحد الراقي وفق أفضل المعايير، ونحن ملتزمون بضمان التسليم حسب ما هو مخطط له مع مراعاة أدق التفاصيل بهدف تقديم مجمع سكني فاخر يتناسب مع جمال المناظر الطبيعية لجزيرة السعديات مع الحفاظ على نظامها البيئي. لذا فإننا نتطلع إلى العمل مع مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة لنشكل فريقاً واحداً بما يلبي تطلعات العميل".

تشكل قرية الحد جزءاً من المشروع الرئيسي "حِد السعديات" الذي تبلغ مساحته 1.5 مليون متر مربع في جزيرة السعديات، وستضم مجموعة من المرافق الترفيهية العصرية التي توفر كافة وسائل الراحة بما في ذلك حدائق وملاعب ومحلات تجارية ومطاعم بالإضافة إلى مجموعة من المنتجعات من فئة الخمس نجوم ومرسى عالمي للقوارب واليخوت ونادي لليخوت.