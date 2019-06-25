أول أربع شركات ناشئة تنضم إلى منصة Hub71 في أبوظبي

أبوظبي - الخليج 365 :

أعلنت Hub71 المنصة التكنولوجية العالمية التي تتخذ من مُربعة سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه مقراً استراتيجياً لها، اليوم أن أربع شركات ريادية ناشئة قررت نقل معظم قدراتها الهندسية الى المنصة في أبوظبي، وجاء ذلك عقب الإعلان الذي صدر مؤخراً عن برنامج "غداً 21" والذي يساهم في تحفيز نمو القطاع الخاص في أبوظبي.

وتضم هذه الشركات الأربعة كلاً من "بت أُواسيس"، وهي أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية في الشرق الأوسط، وتطبيق "لمسة" لتعليم اللغة العربية الحاصل على جوائز عدة، وشركة "سوركوس" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها وهي من أكبر المنصات للتسوق التجريبية في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم، وشركة "بيزات"، وهي منصة الحلول السحابية للتأمين وإدارة الموارد البشرية، حيث من المقرر أن تبدأ الشركات الأربعة عملياتها من منصة Hub71 خلال الأسابيع القادمة.

وسوف تشكّل هذه الشركات المجموعة الأولى من الشركات الناشئة المقرر أن تنضم إلى منصة Hub71 والتي ستستفيد من حوافز الدعم التي تتيحها المنصة. وتشمل هذه الحوافز توفير الدعم من حيث المعيشة والمساحات المكتبية والتأمين الصحي لمؤسسي الشركات الناشئة والموظفين العاملين فيها. وتهدف حُزم الدعم إلى تخفيف العبء على الشركات ومساعدتها على استثمار رأس المال المتوفر لديها في التوسع بأنشطتها واستقطاب الكوادر ذات الكفاءات العالية في المجال الهندسي. يأتي ذلك في الوقت الذي تخطط الشركات الناشئة الأربع للاستفادة من المرحلة المقبلة من النمو، حيث سيتيح انضمامها لمنصة Hub71 الاستفادة من شبكة القدرات العالمية المحفّزة للشركات وشركاء الصناعة.

وتهدف Hub71، والتي تقودها شركة "مبادلة للاستثمار" بالشراكة مع كلٍ من "مايكروسوفت" وصندوق "سوفت بنك فيجن"، بالإضافة إلى "سوق أبوظبي العالمي"، والمدعومة من برنامج "غداً 21"، الذي يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، إلى توفير شبكة عالمية تجمع شركات التقنية الناشئة بما يضمن لها فرص النجاح والابتكار والنمو، وتحظى Hub71 بمكانة فريدة من حيث كونها منصة تجمع الجهات الحكومية والتنظيمية والشركات والمؤسسات الأكاديمية والشركات الناشئة.

وفي هذه المناسبة، قال محمود عدي، الرئيس التنفيذي لمنصة Hub71: "نحن سعداء بانضمام الشركات الناشئة الأربعة، "لمسة" "وسوركوس" و"بت أُواسيس" و"بيزات" إلى منصة Hub71، كأول مجموعة من الشركات الناشئة التي تلتحق بالمنصة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تمضي أبوظبي بوتيرة متسارعة لتصبح وجهة لتحقيق النمو وتمكين المبتكرين أصحاب الأفكار النيّرة من تحويل أفكارهم إلى واقع، وذلك بفضل ما توفره من بنية تحتية متميّزة ودعم واستفادة من منظومة عالمية واسعة. وإننا نتطلع إلى استقطاب المزيد من الشركات الناشئة الريادية إلى أبوظبي خلال الأشهر المقبلة بما تمتلكه من تقنيات فائقة تساهم في إحداث نقلة بالقطاعات والصناعات المتنوعة."

وتخطط "بت أُواسيس"، التي تأسست في عام 2015 على يد علا دودين، لدخول أسواق جديدة مثل المملكة العربية السعودية، وإطلاق أولى منتجاتها من العملات الإلكترونية من خلال انضمامها إلى منصة Hub71.

وقالت علا دودين، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لـ "بت أُواسيس": "إنه لمن دواعي سعادتنا أن نصبح جزءاً من مجتمع الشركات الناشئة المتنامي ضمن Hub71، التي توفر منصة متميزة للتوسع وتضيف قيمة لأعمالنا. وباعتبارنا إحدى شركات التكنولوجيا المبتكرة في بناء الهيكل الأساسي في مجال الخدمات المالية، فإننا نقدّر أهمية التعاون مع شركاء يدركون احتياجاتنا التقنية ويدعمون خططنا للتوسع عالمياً."

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وتعد "لمسة"، التي تم إطلاقها في عام 2013، التطبيق الأول من نوعه على صعيد التعليم بالوسائل الترفيهية للأطفال في العالم العربي. وتجاوز عدد مرات تحميل تطبيق "لمسة" 16 مليون مرة، ويتصدر المركز الأول ضمن تطبيقات متجري "جوجل بلاي" و"آبل ستور" في فئة تطبيقات "الأسرة والأطفال"، وذلك على امتداد أكثر من عشرة أسواق في المنطقة العربية.

من جهته، قال بدر ورد، الرئيس التنفيذي لـ "لمسة": "نرغب أن نكون المنصة التعليمية الرائدة لتعليم اللغة العربية للأطفال عالمياً. ونحرص في سبيل تحقيق هذه الرؤية على تلبية الاحتياجات والتوقعات المتنامية للصغار من مستخدمي التطبيق، وذلك من خلال احتواء التطبيق على عناصر لتنمية قدرات الابتكار والإبداع والبحث والتطوير المستمر. ونحن سعداء بنتفيذ استراتجيتنا للنمو على الصعيد العالمي انطلاقاً من منصة Hub71 التي تتيح لنا فرصة التعاون مع أصحاب العقول المبتكرة من جميع أنحاء العالم. وإننا نثق في منصة Hub71 بما تمتلكه من قدرات متميزة، ليس فقط من حيث توفير أحدث المرافق والبرامج، ولكن أيضاً من خلال كونها منصة متصلة عالمياً."

أما "سوركوس" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها وتُعتبر أكبر منصة تسويق تجريبية من حيث القدرات على مستوى العالم، فلديها خطط نمو طموحة للتوسع في أسواق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد، قال ستيفن جورج، الرئيس التنفيذي لـ "سوركوس": "نحن في غاية السعادة بحصولنا على الموافقة للانضمام إلى منصة Hub71، والذي يمنحنا ثقة كبيرة من حيث خططنا لتوسيع أعمالنا في المنطقة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تمضي أبوظبي في مسيرتها لأن تصبح مركزاً تكنولوجياً عالمياً وتحتضن الشركات الناشئة العالمية لتتخذ من الإمارة مقراً لعملياتها. كما سنستفيد في الوقت نفسه من الدعم الذي ستوفره منصة Hub71 من حيث البنية التحتية المتميزة والإطار التنظيمي المرن والتشريعات ذات الصلة، فضلاً عن مستوى المعيشة المتميز، وهي العوامل التي تؤكد التميز الفائق للمنصة والتي شكّلت جميعها حوافز لنا للانتقال بعملياتنا إلى Hub71. ونتطلع إلى تحقيق طموحاتنا من خلال العمل ضمن المنصة التي تمتلك فريق عمل يعمل بجهد في تعزيز قدراتها."

وبالنسبة لـ "بيزات" فهي شركة تكنولوجيا مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة وتوفر الشركة منصة سحابية تقوم بتشغيل عمليات التأمين وإدارة الموارد البشرية والرواتب والميزات لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة دون تكلفة. وتستخدم "بيزات" أحدث تقنية في هذا المجال، حيث تلتزم بتوفير تجربة عالمية الطراز لإدارة شؤون العاملين لهذه الشركات.

وقال طلال بياع، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ "بيزات": "نحن متحمسون للمساهمة في تعزيز مجال الابتكار واقتصاد المعرفة في أبوظبي. وفي الوقت الذي تمضي "بيزات" في المرحلة الثانية لنمو عملياتها، فإن توسعنا في Hub71 شهادة من جانبنا على الثقة في المنصة، سواء من حيث التزامها بدعم شركات التقنية على امتداد دورة نشاطها بالكامل، وتوفير قيمة وقدرات راسخة ومتميزة لها."

وتجدر الإشارة إلى أن أبوظبي تمضي بوتيرة نمو سريعة بحيث أصبحت الوجهة المفضّلة لشركات التكنولوجيا الناشئة، مدعومة بما توفره منصة Hub71 من حزم تحفيزية وشركاء تسريع أعمال عالميين، وهم "تيك ستارز" و"ستار بيرست" وشراكة "بلق آند بلاي" مع "سوق أبوظبي العالمي". ومن خلال الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها Hub71 وشبكة المستثمرين والاستفادة من صنّاع السياسات والجهات التنظيمية، فإن المنصة تحظى بمكانة فريدة تتيح للشركات المسجّلة بها تحقيق النجاح بالمنطقة وعلى امتداد أسواق العالم. ومن المقرر فتح باب تقديم الطلبات للانضمام إلى منصة Hub71 في شهر سبتمبر 2019.