مصرف أبوظبي الإسلامي يُموّل صفقة استحواذ مستثمرين سعوديين على محفظة عقارية في مانشستر

أبوظبي - الخليج 365 :

قدم مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، تمويلاً لصالح شركة "سيدر تري إنفستمنتس" السعودية للاستحواذ على محفظة عقارات سكنية في مدينة مانشستر بقيمة 280 مليون درهم إماراتي (39 مليون جنيه إسترليني). وتتضمن المحفظة أربعة عقارات بنظام التملك الحر مخصصة للتأجير، توفر مجتمعة 163 وحدة سكنية.

وبإتمام هذه الصفقة، فقد إرتفع إجمالي قيمة التمويلات العقارية التي رتبها المصرف في المملكة المتحدة من خلال فرعه الواقع بمنطقة نايتس بريدج في العاصمة لندن، إلى أكثر من 850 مليون درهم، وهذه التمويلات مضمونة بأصول تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية 1.35 مليار درهم إماراتي. ويعزى سبب تنامي إقبال المستثمرين الخليجيين على شراء العقارات في السوق البريطانية حالياً الى عدة عوامل من أبرزها رغبتهم في تنويع محافظهم الاستثمارية لتقليل المخاطر، وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني، إضافة إلى جاذبية العوائد الإيجارية التي يمكن تحقيقها عند الاستحواذ على العقارات عالية الجودة في سواق المملكة المتحدة الرئيسية، وما توفره هذه العقارات من مصدر دخل طويل الأجل، خاصة في مدنٍ مثل مانشستر وبريستول وبرمنغهام التي تواصل تفوقها على لندن في الأداء، مدعمةً بقوة الطلب المحلي على الاستئجار في هذه المدن.

وتعليقاً على الصفقة، قال بول مايسفيلد، رئيس وحدة التمويل العقاري في مصرف أبوظبي الإسلامي(فرع المملكة المتحدة): "نشهد نمواً في الطلب من جانب المستثمرين الخليجيين على منتجات التمويل العقاري للاستحواذ على عقارات في المدن الرئيسية بالمملكة المتحدة، وتحديداً الأصول العقارية المميزة التي توفر لهم مصادر دخل آمنة ويمكن التنبؤ بها. وخير مؤشر على ذلك ارتفاع إجمالي أصولنا التمويلية في المملكة المتحدة خلال العام 2018 الى الضعف، علماً بأن معظم العقارات التي تم تمويلها تقع خارج لندن ونتطلع إلى مضاعفة حجم محفظتنا التمويلية مجدداً في العام 2019. وتعكس الصفقة الأخيرة مواصلةإقبال المستثمرين على الشراء، خاصة وأن المحفظة العقارية التي استحوذ عليها متعاملنا توفر عائداً جذاباً بالإضافة إلى تواجدها في سوق تتمتع بأساسيات قوية من حيث تفوق حجم الطلب على العرض. ويُنبِئُ هذا بزيادة أسعار الإيجارات ونمو قيمة العقار مع مرور الوقت وبالتالي نمو رأس المال المُستَثمَر". وما زلنا نرى أيضًا اهتمامًا كبيرًا بالمكاتب الإقليمية وأسواق الخدمات اللوجستية ، وخصوصًا العقارات المؤجرة لمستأجرين بموجب عقود الإيجار ولفترة طويلة مع مراجعات قيمة الإيجارات فقط في حالة الزيادة. يمثل توفر المنتجات المناسبة التحدي الرئيسي الذي يواجه متعاملينا ، بالإضافة إلى منحهم التمويل المطلوب ، يقوم مصرف أبوظبي الإسلامي بمساعدة المتعاملين على إيجاد فرص استثمارية عبر شبكة وكلائنا في المملكة المتحدة.

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وتتضمن صفقة الاستحواذ التي أجرتها شركة سيدر تري إنفستمنتس"، التي تديرها شركة عبدالله إبراهيم محمد السبيعي القابضة (إيمز القابضة)- إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية- مبنى "باسيل هاوس" على شارع بورتلاند 105-107، ومبنى "سالزبوري هاوس" على شارع برينسيس 123، بالإضافة إلى عقارين في كل من شارع كينج 51، وشارع جريت ويسترن 341.

ووفقاً لبيانات صادرة عن شركة "نايت فرانك" للاستشارات العقارية، من المتوقع أن ترتفع القيمة الإجمالية لقطاع الاستثمارات العقارية السكنية في المملكة المتحدة بنسبة 68% بحلول عام 2025 لتصل إلى 146 مليار جنيه إسترليني.

وتجدر الإشارة إلى أن "مصرف أبوظبي الإسلامي المملكة المتحدة" شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، ويوفر لعملائه مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية بما في ذلك حلول التمويل العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى خدمات الاستشارات العقارية.