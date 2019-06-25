«أراضي عجمان» تنظم ورش عمل «التصنيف العقاري»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”



نظمت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ورش مجموعات تركيز مع مديري المكاتب العقارية لإشراكهم في وضع معايير التقييم الخاصة بنظام التصنيف العقاري للدورة التقييمية الثانية؛ حيث يعتبر المشروع الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يعنى بتقييم وتصنيف المكاتب العقارية والمباني في إمارة عجمان بناء على معايير عالمية تم وضعها بعد الاطّلاع على أفضل الممارسات العالمية وأحدث المواصفات في هذا المجال.

وتم خلال الورشة التي حضرها نخبة من المكاتب العقارية العاملة في الإمارة، تقديم نبذة عامة عن نظام التصنيف العقاري وشرح أهدافه الرئيسية، كما تم استعراض معايير التصنيف المعتمدة في الدورة التقييمية الأولى، وذلك بغرض مشاركة المعنيين بوضع المعايير التقييمية في الدورة القادمة.