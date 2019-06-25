دبي بين أفضل مدن العالم في ابتكارية الشركات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنَّف موقع «إنوفيشن ليدر» للأبحاث، دبي بين أفضل المدن العالمية في ابتكارية الشركات، وذلك ضمن القائمة التي أعدها واستند فيها إلى عدد من المقاييس التي تتضمن وجود الشركات الناشئة وتمويل المشروعات الرأسمالية وجودة الجامعات ورأس المال البشري وغيرها، حيث احتلت دبي المرتبة أل 14 على مستوى العالم، وهي المدينة الإقليمية الوحيدة التي جاءت ضمن التصنيف الذي ضم مدناً مثل بكين ولندن وسنغافورة وشنجهاي وغيرها.

وأشار التقرير إلى أنَّ دبي تحظى بسمعة عالمية فيما يتعلق بتطورها وكفاءة أنظمتها، فضلاً عن كونها حاضنة عدد من الأرقام القياسية التي تشمل برج خليفة وجزيرة النخلة، علاوة على امتلاكها واحدة من أفضل خطوط الطيران على مستوى العالم، وهي «طيران الإمارات»، الأمر الذي مكّنها من الظفر باستضافة معرض «إكسبو 2020» بعد منافسة حامية مع مدن عالمية أخرى.

وأكد التقرير أنَّ دبي هي بوابة العالم لمنطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، كما أنها الوجهة السياحية الأولى في المنطقة، وتتميز بدعم كبير لمفاهيم الابتكار على أكبر المستويات، الأمر الذي جعل منها المركز التجاري الأكثر هيمنةً على الصعيد الإقليمي. ويستند التقرير إلى معايير أخرى تتضمن قدرة المدينة وجاذبيتها فيما يتعلق باستضافة المؤتمرات التجارية والفعاليات التي تجمع أفضل الأفكار، واحتضانها للمقرات الرئيسية للشركات ذات النفاذ العالمي، والإنفاق على الأبحاث والتطوير، ووجود الشركات الكبرى مثل «جوجل» و«جونسون آند جونسون»، ومراكز الابتكار العالمية، إضافة إلى التنافسية الاقتصادية للدولة بشكل عام ودعمها لريادة الأعمال والبنى التحتية الابتكارية.