6.04 مليون سائح أجنبي في أبوظبي ودبي بالربع الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد القطاع السياحي في إمارتي أبوظبي ودبي نشاطاً جيداً خلال الربع الأول من العام 2019 وبلغ عدد السياح الأجانب نحو 6.04 مليون سائح، بنمو نسبته 1.8% مقارنة مع الربع الأول من العام 2018.

وبلغ إجمالي عدد السياح الأجانب الوافدين إلى إمارة دبي خلال الفترة من يناير/‏‏ كانون الثاني، إلى مارس/‏‏ آذار 2019 نحو 4.75 مليون سائح، مقارنة مع 4.65 مليون سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفع عدد السياح في أبوظبي من 1.28 مليون إلى 1.29 مليون سائح خلال فترة الرصد التي تضمنها أحدث التقارير الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وتفصيلاً، تشير التقديرات إلى أن 52 % - 2.47 مليون - من السياح الذين وصلوا إلى دبي خلال الفترة من يناير إلى مارس 2019 أقاموا في فنادق دبي.

من ناحية أخرى، سجل ضيوف الفنادق الأجانب في إمارة أبوظبي زيادة بنسبة نحو 0.5 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وتشير بيانات إمارة دبي إلى أن عدد نزلاء الفنادق الدوليين زاد بوتيرة أسرع خلال الفترة من يناير إلى مارس 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. ومع ذلك، انخفضت الإيرادات لكل غرفة متاحة نتيجة الخصومات المستمرة التي تقدمها الفنادق في الإمارة.

وقد أدت هذه الاستراتيجية إلى زيادة ليالي إشغال الغرف بوتيرة أسرع قليلاً خلال الربع الأول من عام 2019 - 4.4 % - مقارنة مع 3.9% خلال الربع الأول 2018 ما عوض الانخفاض المستمر في الإيرادات لكل غرفة متاحة، وفي الوقت نفسه، زاد عدد ضيوف الفنادق الأجانب في أبوظبي بوتيرة أقل خلال الفترة يناير - مارس 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

ومع ذلك، فإن الزيادة في عدد ليالي إشغال الغرف كانت مصحوبة بمتوسط سعر يومي أعلى خلال شهري يناير ومارس 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وسجلت بعض البلدان التي تعد الأسواق الرئيسية للسياحة الوافدة إلى دبي زيادة في قدوم السياح الأجانب خلال الفترة يناير - مارس 2019 مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2018، وسجلت أعلى زيادة لسلطنة عمان 27.1% تليها فرنسا 17.5% والصين 13.2 % وألمانيا 5.2 % والولايات المتحدة الأمريكية 3.3 %.