شكرا لقرائتكم خبر عن «إنفستكورب» يرفع محفظة أصوله الأوروبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن «إنفستكورب»، أمس، عن إتمام صفقة استحواذه على مبنى «إيربورت سنتر» في مدينة هامبورج الألمانية، وهو يضم مساحات مخصصة للمكاتب والصناعات الخفيفة، مقابل 85 مليون يورو. وتمثّل هذه الصفقة رابعة عمليات الاستحواذ العقارية، التي ينفّذها «إنفستكورب» في السوق الألمانية خلال الأشهر ال12الماضية؛ لترتفع بذلك القيمة الإجمالية لمحفظة أصوله العقارية الأوروبية إلى أكثر من 500 مليون يورو.

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