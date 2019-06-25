«بلومبيرج»: سندات دول الخليج تنتعش مع تراجع التصعيد الإيراني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «بلومبيرج» في تقرير أمس، إن سندات دول الخليج تواصل الارتفاع مع تراجع حدة التصعيد فيما يتعلق بالأزمة الإيرانية، مشيرة إلى أن المستثمرين في الأصول الخليجية يتنفّسون الصعداء، وسط توقعات لتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة.

ونقل التقرير عن محللين قولهم، إن اختيار الولايات المتحدة عدم التصعيد فيما يتعلق بالأزمة الإيرانية، ربما سيكون له تأثير إيجابي على عوائد الاستثمار في دول مجلس التعاون.

وأوضح عبد القادر حسين، رئيس إدارة الأصول ذات الدخل الثابت في «أرقام كابيتال»: «في الوقت الذي تستمر فيه سندات دول التعاون في الارتفاع رغم البيئة الجيوسياسية غير المستقرة، تعاني الأسواق الناشئة من الأداء الضعيف»، مشيراً إلى أن «تراجع المخاطر الجيوسياسية يعني أن الجهات المصدرة مثل سلطنة عمان، والتي تنتظر خفض حدة الخطاب السياسي، قد تستغل الفرصة لإصدار سندات جديدة».

وقال نادر نعيمي، رئيس الأسواق الديناميكية في شركة «أيه إم بي كابيتال»: «لقد تقلصت مخاطر الحرب إلى حد كبير ويجب أن نشهد بعض التحسن في شهية المستثمرين للمخاطرة». (بلومبيرج)