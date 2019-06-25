شكرا لقرائتكم خبر عن 836 مليوناً عقود «أرابتك» بحقل «بو حصا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أرابتك القابضة، فوز شركة «الهدف للإنشاءات الهندسية» التابعة لها بعقد من شركة «تيكنيكاس ريونيداس» لتنفيذ أعمال الإنشاءات لمشروع «أدنوك البرية» للتطوير المتكامل لحقل بو حصا بمبلغ نحو 315 مليون درهم.

وأضافت الشركة أن ذلك يرفع قيمة العقود الكلية للشركة التابعة إلى 836 مليون درهم، مقارنة بنحو 521 مليون درهم تم الإعلان عنها مسبقاً في نوفمبر 2018.

وذكرت «أرابتك» أن نطاق أعمال «الهدف للإنشاءات» يشمل الإنشاءات العامة التوسيعية لمنصات الآبار المدمجة الحالية، إضافة إلى المرحلة الثانية من عملية الرفع بالغاز والمرحلتين الأولى والثانية من إعادة حقن الماء الناتج. وحسب البيان، ستبدأ الشركة أعمال المشروع في يونيو الحالي ولمدة 28 شهراً.

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