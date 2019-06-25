«أدنوك» تمنح «سي جي جي» عقد المسح الزلزالي في أبوظبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت شركة «أدنوك» عقد دراسة المسح الزلزالي في مناطق أبو ظبي لشركة «سي جي جي» الفرنسية.

وذكرت«ميد» أن الشركة سوف تتولى بموجب العقد إجراء دراسات جمع البيانات المكثفة بالتصوير العميق في ما قد يكون أكبر عملية مسح زلزالي في قاع البحر على مستوى العالم.

وسوف تجري الشركة خلال فترة العقد التي تمتد إلى 7 سنوات مسحا كاملا لما يزيد على 20 ألف كيلو متر مربع لجمع البيانات عالية الكثافة في محيط أبو ظبي، بما في ذلك تحديد مواقع الأحواض ومواصفاتها.

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