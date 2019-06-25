تنسيق عربي لاتيني لدعم مرشحة الإمارات لل «إيكاو»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث وفد المنظمة العربية للطيران المدني برئاسة الشيخ سلمان الحمود الصباح رئيس المنظمة وآرمندو دانيال رئيس منظمة الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية سبل التعاون المشترك والتي تصب في دعم نمو منظومة الطيران المدني الدولي، وذلك بحضور سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة.

كما ناقش الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد في كوبا - دعم الملف الانتخابي للكابتن عائشة الهاملي الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة الدولية للطيران المدني «الأيكاو» التابعة للأمم المتحدة ومرشحة المجموعة العربية ودولة الإمارات لرئاسة مجلس «الأيكاو».

وأكد سيف محمد السويدي الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات متمثلة في الهيئة العامة للطيران المدني والمنظمة العربية للطيران المدني في تقوية أواصر العلاقات المشتركة بينهما وبين منظمة الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية وبناء رؤية موحدة تخدم الأهداف المشتركة حيث ساهم التعاون بين المنطقتين في الرفع من وتيرة الربط الجوي وتنوع وتوسيع شبكة الخطوط الجوية بين المنطقتين إضافة إلى إرساء دعائم سياسة فتح الأجواء بين المجموعة اللاتينية والدول العربية.

وأضاف السويدي: «سعدنا بمناقشة دعم الملف الانتخابي للكابتن عائشة الهاملي والذي يجسد المكانة المرموقة لدولة الإمارات في قطاع الطيران العالمي ودورها في منظمة الطيران الدولي»، مؤكدا أن زيادة التمثيل الدولي للمرأة الإماراتية في المنظمات الدولية الكبرى هو نتيجة لسياسات الدولة التي تشجع تمكين المرأة لتتبوأ أعلى المناصب القيادية في المحافل الدولية. (وام)