الان تتابع أرامكو السعودية: نبحث استثمارات مع ريلاينس الهندية وشركات أخرى في آسيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء انه لا توجد خطط حاليا لزيادة الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية. واكد خلال تصريحات بالقول: نجري محادثات مع نوفاتك الروسية بشأن مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 بالقطب الشمالي ونبحث عن فرص بقطاع الغاز العالمي في روسيا وغرب أفريقيا وأمريكا وأستراليا وأن الشركة لديها المرونة والطاقة الفائضة لتلبية احتياجات العملاء. وقال: نبحث استثمارات مع ريلاينس الهندية وشركات أخرى في آسيا

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