الدولار يواصل الهبوط في ظل توقعات خفض الفائدة

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

نزل الدولار لأقل مستوى في ثلاثة أشهر مقابل اليورو وهبط لأقل مستوى مقابل الين الياباني منذ يناير إذ أضر احتمال تيسير مجلس الاحتياطي الاتحادي السياسة النقدية بالطلب على العملة الأمريكية.

وسجل اليورو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار عند 1.1412 دولار بعدما زاد اثنين بالمئة من أقل مستوى في أسبوعين عند 1.1181 دولار الذي لامسه قبل أسبوع مع فقد الدولار قوة الدفع.

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وبلغ اليورو في أحدث تعاملات 1.1396 دولار.ونزل الدولار في أحدث تعاملات 0.3 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 106.97 ين.

واستفاد الين من قلق المستثمرين إزاء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وقالت طهران اليوم إن العقوبات الامريكية أغلقت

بشكل دائم طريق الدبلوماسية بين طهران وواشنطن.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات، لأقل مستوى في ثلاثة أشهر عند 95.843 بعدما فقد 1.7 بالمئة في الجلسات الخمس السابقة وهبط في أحدث تعاملات 0.1 بالمئة إلي 95.909.

واستفاد الجنيه الاسترليني من ضعف الدولار بصفة عامة وزاد إلى 1.2765 دولار مرتفعا 0.2 خلال الجلسة.