الان تتابع الذهب عند أعلى مستوى في 6 أعوام بسبب ضعف الدولار والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات:
ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1%، اليوم، قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها، ولكنها تظل قرب أعلى مستوى في ستة أعوام مع نزول الدولار لأقل مستوى في
عدة أشهر بينما يدفع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين لشراء الذهب الذي يُعتبر ملاذا آمنا.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1424.25 دولار للأوقية بحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن الأصفر 1438.63 دولار وهو أعلى مستوى منذ 14 مايو 2013.
ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب للجلسة السادسة على التوالي.
وقفز الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7% إلى 1427.50 دولار.
وقال مايكل مكارثي كبير خبراء استراتيجية السوق في سي.إم.سي ماركتس إن المراهنات على خفض أسعار الفائدة وتراجع الدولار والتوترات في الشرق الأوسط تهيأ بيئة مثالية لمكاسب أسعار الذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 15.38 دولار للأوقية، فيما استقر البلاتين عند 809.93 دولار للأوقية.
وهبط البلاديوم 0.8% إلى 1522.63 دولار للأوقية. وكان المعدن سجل في وقت سابق من الجلسة 1545.87 دولار وهو أعلى مستوى منذ 27 مارس الماضي.
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