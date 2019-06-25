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شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 25-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، ومع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، جاء ارتفاع سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) بصورة طفيفة بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط محاولاته المستمرة اختراق مستوى المقاومة المحوري 262.00 ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.36% بما يعادل 22.92 نقطة .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ويظل شرطنا قائماً باختراقه لمستوى المقاومة 262.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 280.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 250.00 ومستوى المقاومة 270.00 .
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