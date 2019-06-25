شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات يستعد بمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 25-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (NIND) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.34% بما يعادل 3.00 نقطة ، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 230.00 ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 230.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 245.39 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 220.00 ومستوى المقاومة 231.00 .