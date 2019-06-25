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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 25-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر استناد سهم بنك الخليج (GBK) لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط ، جاء ارتفاعه الأخير محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 0.66% بما يعادل 2.00 نقطة ، وذلك مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، ليحاول بذلك التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 300.00 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 318.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 300.00 ومستوى المقاومة 314.00 .
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