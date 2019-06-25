شكرا لقرائتكم خبر عن اللجين يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – تحليل صباحي – 25-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم اللجين (2170) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحقق أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.35% بما يعادل 0.28 ريال ، ويعاني السهم من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 19.00 ، طيلة ثبات المقاومة 22.66 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.00 ومستوى المقاومة 22.66 .