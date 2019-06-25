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شكرا لقرائتكم خبر عن العربى الوطني يكسر خط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل صباحي – 25-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط استقرار سهم العربي الوطني (1080) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير أدنى مستوى المقاومة 24.68 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة بالمدى المتوسط (من 18.50 إلى 28.50) ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، كسر السهم تحت هذه الضغوط السلبية خط اتجاه رئيسي صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.88% بما يعادل -0.46 نقطة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 23.50 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 22.32 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.00 ومستوى المقاومة 24.68 .
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