شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ تسيطر عليه موجة تصحيحية صاعدة – تحليل صباحي – 25-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة بالمدى القصير ، جاء انخفاض سهم بترورابغ (2380) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.20% بما يعادل -0.04 ريال ، ليحاول السهم بذلك تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements ولهذا نحن نرجح ارتفاع السهم تصحيحياً خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 22.00 ، طيلة ثبات الدعم 19.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.50 ومستوى المقاومة 21.00 .

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