المملكة يحول خسائره إلى أرباح – تحليل صباحي – 25-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم شركة المملكة القابضة (4280) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 7.44 ، ليرتد منه ارتفاعاً محولاً خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات ، ليغلق على ارتفاع بلغت نسبته 0.78% بما يعادل 0.06 ريال ، ليلامس بذلك مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، بالتزامن مع مهاجمته لخط اتجاه هابط على المدى القصير ، في ظل توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 7.85 ، ليستهدف مستوى الدعم 7.30 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.50 ومستوى المقاومة 8.00 .

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