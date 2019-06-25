شكرا لقرائتكم ارتفاع السيولة المتداولة في بورصة الكويت 70 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 12 ساعة في 24 يونيو 2019 - اخر تحديث في 24 يونيو 2019 / 22:50

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الاثنين) ارتفاعا في معدلات الاداء، إذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة 70 في المئة الى 48 مليون دينار في مقابل 28 مليونا لليوم السابق فيما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 28 في المئة الى 5527 صفقة في مقابل 4311 صفقات، وصعدت الكمية المتداولة 52 في المئة الى 146 مليون سهم في مقابل 96 مليوناً.



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تزامن مع ذلك ارتفاعا في مؤشر السوق الاول بنسبة 0.41 في المئة تعادل 26 نقطة، صعودا الى 6366 نقطة في مقابل 6340 نقطة اليوم السابق، فيما سجل مؤشر السوق العام زيادة 0.26 في المئة تعادل 15 نقطة الى 5810 نقاط في مقابل 5798 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الرئيس 0.19 في المئة الى 4720 نقطة.

وبالنظر الى أبرز الأسهم، نجد تحقيق سهم « بنك بوبيان » أكبر زيادة في السعر 1.40 في المئة، وصولاً إلى 581 فلسا، من تداول 2.9 مليون سهم، بلغت قيمتها 1.7 مليون دينار.

وسجل سهم القرين أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره 0.57 في المئة، هبوطا إلى 350 فلسا، من تداول 155 ألف سهم، قيمتها 54 ألف دينار.

وحقق سهم الاهلي المتحد أكبر سيولة متداولة بلغت 12.2 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 0.38 في المئة الى 263 فلساً، تلاه سهم بيتك بسيولة 11 مليون دينار جاءت من تداول 16 مليون سهم.