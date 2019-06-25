شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يستقر أمام الدولار مع استمرار القلق حيال قوته والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الين أمام الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم، وذلك مع استمرار القلق بين المسؤولين الحكوميين في طوكيو بشأن قوة العملة اليابانية.



وأعربت الحكومة اليابانية عن قلقها بشأن الارتفاع السريع للين أمام الدولار وكشف مسؤول عن أن طوكيو سوف تتخذ إجراءات وستتدخل في سعر الصرف حال ملاحظة تقلبات شديدة.



ومن شأن تدخل الحكومة اليابانية في سعر صرف الين أن يثير قلق واشنطن التي حذرت من تلاعب دول في سعر صرف عملاتها كي تحصل على ميزات تنافسية في تصدير منتجاتها على حساب الولايات المتحدة.

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وظهر ذلك في انتقادات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لرئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراجي" والتي اتهم فيها منطقة اليورو بالعمل على خفض قيمة عملتها الموحدة.



وسوف تتجه أنظار الأسواق نحو قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد يومي الجمعة والسبت المقبلين في اليابان.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الأمريكي أمام العملة اليابانية بحلول الساعة 19:10 بتوقيت جرينتش عند 107.3 ين، وسجل أعلى سعر عند 107.5 وأقل سعر عند 107.2.