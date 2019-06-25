شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يقلل مكاسبه ويستقر في ختام الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم حيث اتجه "ناسداك" و"ستاندرد أند بورز" نحو التراجع في حين استقر "داو جونز" مقلصاً المكاسب التي سجلها في وقت سابق بالجلسة.



يأتي ذلك مع توجه أنظار الأسواق العالمية نحو قمة مجموعة العشرين التي ستنطلق الجمعة المقبلة وستشهد اجتماعات هامة لعل أبرزها لقاء بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره الصيني "شي جين بينج".



وجدد الرئيس "ترامب" اليوم انتقاداته للاحتياطي الاتحادي موجها إليه اللوم فيما يراه من خسارة المزيد من النمو الاقتصادي الأمريكي نتيجة تشديد السياسة النقدية.



من ناحية أخرى، وقع الرئيس "ترامب" على أمر تنفيذي بفرض عقوبات مالية ضد مسؤولين إيرانيين.

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وفي تعاملات سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 0.8% مغلقاً عند 57.90 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 58.2 دولار وأقل سعر عند 56.7 دولار.



أما "برنت"، فقد انخفض بنسبة 0.5 وأغلق عند 64.86 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر عند 65.7 دولار وأقل سعر عند 64.08 دولار.



وارتفع "داو جونز" بنحو ثماني نقاط مغلقا عند 26727 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26807 نقاط وأقل مستوى عند 26723 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 26 نقطة) إلى 8005 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 8047 نقطة وأقل مستوى عند 8004 نقاط.



وانخفض "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 2945 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2954 نقطة وأقل مستوى عند 2944 نقطة.